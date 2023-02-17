سوريا تُعاني من انهيار المباني في أعقاب الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة -

بعد مرور أيام على الزلزال الذي ضرب سوريا، تنتشر على وسائل التواصل صور تنقل تفاصيله، وتروي قصصًا عن أحداث بعضها صحيحة وأخرى من نسج الخيال، وفي هذا الإطار، انهار مبنى خالٍ من السكان ومُؤلف من 3 طوابق قُرب دوار المكاتب، في حي البياضة بمدينة حمص السورية دون ضحايا.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أفاد مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل، بأن البناء خالٍ من السكان، ومُتضرر بسبب جرائم المجموعات الإرهابية خلال فترة وجودها في المنطقة.

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وأشار المدير، إلى أن الانهيار حدث جراء الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة مُؤخرًا، مُوضحًا أنه تم إخلاء الأبنية المجاورة ضماناً للسلامة إلى مراكز الإيواء بينما تعمل الآليات على رفع

الأنقاض.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مُزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

هذا ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر"، اليوم الجمعة، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" مُتواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال، مُشيرةً إلى أنه تم إرسال إجمالي91 طائرة شحن مُحملة بالمساعدات إلى البلدين حتى الآن.