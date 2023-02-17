شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بمجلس النواب تزور محمية رأس محمد.. وتوصيات بزيادة أعداد السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، فعاليات جولتها الميدانية بجنوب سيناء.

وأجرت اللجنة مساء اليوم جولة تفقدية لمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، التقت خلالها بالمسؤولين الذي استعرضوا المكانة التاريخية للمحمية ومكانتها السياحية.

كما تفقدت اللجنة السوق وصالة استقبال السائحين، واطلعت على الخرائط الموجودة بالمتحف، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن خطة التطوير.

وأوصت اللجنة المسؤولين بزيادة وتطوير الخدمات المقدمة للسائحين، وعمل برامج تسويقية جاذبة لجميع الأسواق.

ويذكر أن وفدًا من لجنة السياحة بمجلس النواب يترأسه النائبة نورا علي يجري زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء لبحث آليات زيادة التدفق السياحي.