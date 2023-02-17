شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يكشف حالة مصابي آرسنال قبل مواجهة أستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، بالكشف موقف المصابين بالفريق، قبل مواجهة أستون فيلا، بالدوري الإنجليزي.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد في قائمة مصابي آرسنال، محمد النني، وجابريل جيسوس، وانضم لهم توماس بارتي.

وتحدث أرتيتا: تريد الحصول على أكبر عدد من النقاط ولم نحقق ذلك في المباريات الثلاث الأخيرة، علينا أن ننظر إلى أنفسنا، علينا أننكون أكثر كفاءة.

وتابع: مع كمية اللعب والمواقف التي قدمناها، لم نحصل على نقاط كافية وهذا يعود إلينا، علينا تحسين ذلك لأننا نريد الفوز بالمزيد منالمباريات.

وأشار: لقد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة لعدم حصولهم على النتيجة (أمام السيتي) لكن منذ وقت ليس ببعيد، كنا نقول يا رفاق، نحن حتى الآنما زلنا بحاجة إلى التحسين، والآن نحن أقرب، لكن ذلك لم يكن كافيا لأنهم كانوا أكثر كفاءة منا.

وأردف: لقد أصيبوا بخيبة أمل كبيرة لعدم حصولهم على النتيجة (أمام السيتي) لكن منذ وقت ليس ببعيد، كنا نقول يا رفاق، نحن حتى الآنما زلنا بحاجة إلى التحسين، والآن نحن أقرب، لكن ذلك لم يكن كافيا لأنهم كانوا أكثر كفاءة منا.

وأكد: لقد رأيته بعيني في مباراتين، لكن مستوى الكفاءة يجب أن يكون جيدًا للغاية في كل مرة للتغلب عليهم في النهاية.

وواصل: نريد أن نكون على هذا المستوى ونحن في هذه الرحلة معًا، كان هناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها من مباراةمانشستر سيتي.

وأشار: هذا لأنهم أدركوا ذلك على أرض الملعب، وكيف يشعرون على أرض الملعب عندما يواجهون أفضل فريق شهده هذا الدوري منذ عقود،كيف أدوا ضدهم، لقد شعرت بالكثير من الإيمان.

وعن توماس بارتي: علينا أن نقيمه اليوم مرة أخرى، كان لديه بعض الانزعاج العضلي، علينا أن نقيمه ونرى كيف هو.