شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحبط مخطط باريس فى التعاقد مع صلاح بالمريكاتو الصيفي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، يرفض البقاء داخل باريس، بعد الجلسة التى عقدها الخليفي مالك الفريق الباريسي معه فى وجود والده، والتى أبدي اللاعب رغبته الكبيرة فى عدم تجديد تعاقده مع الجانب الباريسي.

وأضافت التقارير أن باريس ما زال يحاول التجديد للاعب لمدة موسما إضافيا، على ان يتم بيعه مباشرة بعد تجديد تعاقده إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا إلى ليفربول، لينضم اللاعب فى صفقة تبادلية مع الريدز ضمن صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

ورفض ميسي من أن يتم إقحامه فى صفقة تبادلية، لا سيما أنه ما زال مصيره بايديه، والذي لا يريد أن يكرر خطأ مبابي مع باريس، بعد أن قرر الاخير تجديد تعاقده، وهو الآن يعض أصابع الندم على عدم إنضمامه لريال مدريد فى نهاية الموسم المنقضي.



العروض الأوروبية تنهال على ميسي

وأكدت بعض التقارير الصحفية، أن ميسي يمتلك العديد من العروض المتاحة له فى الفترة القادمة، بخلاف عرضي الهلال واتحاد جدة، حيث ترغب أندية تشيلسي وأرسنال فى التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي يفكر فيه مسئولي اليونايتد الدخول فى الصراع.

الجدير بالذكر أن هذه ليست الجلسة الأولى التي يعقدها باريس مع اللاعب من أجل تجديده، ولكن يبدو أن تصميم ميسي على الرحيل يعرقل كافة محاولات الجانب الفرنسي حتى هذه اللحظة.

الشئ الذي يعطي إنطباعا كبيرا أن الخطوة القادمة لميسي لن يحسمها الجانب المادي فقط، بل أن رغبة اللاعب ستكون المحرك الأول فى خطوته المقبلة.