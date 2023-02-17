5 قتلى بهجوم شرق الكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 5 مدنيين في هجوم شهده إقليم إيتوري بالكونغو الديمقراطية، قبل انطلاق عملية تسجيل الناخبين تمهيدا للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية 2023. وانطلقت عمليات تسجيل الناخبين في غرب الكونغو الديمقراطية، ثم بدأت في نهاية يناير الفائت عمليات تسجيلهم في وسط البلاد وجنوب غربها. واعتبارا من أمس الأول بدأت عمليات تسجيل الناخبين في 7 مقاطعات تقع في شرق البلاد وشمالها الشرقي، بما في ذلك المناطق الأكثر تضررا من عنف الجماعات المسلحة. واعتبارا من أمس الأول بدأت عمليات تسجيل الناخبين في 7 مقاطعات تقع في شرق البلاد وشمالها الشرقي، بما في ذلك المناطق الأكثر تضررا من عنف الجماعات المسلحة.

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