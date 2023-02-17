تبادل سجناء بين أمريكا وإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر مطلعة لشبكة أمريكية «إن إدارة الرئيس جو بايدن تعقد محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل محتمل للسجناء». ونقلت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها، أن المفاوضات أحرزت تقدما، لكن يظل من غير الواضح ما إذا كانت الدولتان ستتوصلان لاتفاق نهائي. ويبحث الجانبان تبادلا محتملا للسجناء والإفراج عن مليارات الدولارات موجودة الآن ببنوك كوريا الجنوبية ومجمدة حاليا، بسبب العقوبات الأمريكية. ويبحث الجانبان تبادلا محتملا للسجناء والإفراج عن مليارات الدولارات موجودة الآن ببنوك كوريا الجنوبية ومجمدة حاليا، بسبب العقوبات الأمريكية.

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