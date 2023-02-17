بكين تدعو واشنطن لحل الخلافات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت بكين على خلافاتها مع واشنطن بسبب المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة فوق أراضيها أخيرا. ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى العمل مع بلاده على حل الخلافات بشأن المنطاد الصيني الذي دخل المجال الجوي الأمريكي أخيرا. وردا على سؤال بخصوص خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمع عن المنطاد، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن «الدخول غير المقصود للمنطاد المدني الصيني هو حدث غير متوقع وفردي». وردا على سؤال بخصوص خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمع عن المنطاد، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن «الدخول غير المقصود للمنطاد المدني الصيني هو حدث غير متوقع وفردي».

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