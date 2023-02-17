قمة تبرعات أوروبية لمساعدة السوريين والأتراك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم الحكومة الألمانية تنظيم توريد الأدوية المطلوبة بشكل ملح لمناطق الزلزال في تركيا وسوريا.

وأعلنت وزارة الصحة أن من المنتظر أن يتم لهذا الغرض عقد «قمة تبرعات» الاثنين المقبل، مع ممثلين لشركات تصنيع الأدوية، إذ سيتم إعداد قائمة دقيقة بالأشياء المطلوبة بشكل ملح.

وثمة نقص في تركيا، على سبيل المثال، في العلاج الكيماوي لأمراض السرطان أو تخثر الدم، كما سيبحث الاجتماع أيضا مسألة اللوجستيات الخاصة بنقل المساعدات إلى منطقة الزلزال.

وحسب بيانات حكومية، فقد تم إيواء 1.6 مليون شخص في تركيا وحدها داخل نُزُل طوارئ، كما تم إجلاء 600 ألف شخص من منطقة الأزمة.

وتتواصل الجهود في أوروبا لمساعدة السوريين والأتراك، إذ تم جمع نحو 89 مليون يورو ( 95 مليون دولار) في هولندا، ضمن حملة تبرعات استمرت يوما، تحظى بدعم الشبكات الوطنية.

وانضمت شخصيات شهيرة لجهود الترويج للحملة، وسبقى الحساب مفتوحا لمزيد من التبرعات. وتتبرع الحكومة الهولندية بـ10 ملايين يورو، إضافة إلى مساعدات طارئة قامت بتقديمها بالفعل، وسيتم إنفاق الأموال على الطعام وأماكن الإيواء والرعاية الطبية لضحايا المنطقة التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا وسوريا.

ويشار إلى أن إقامة حملات التبرع التي تحمل اسم «جيرو 555»، يعد تقليدا في هولندا، وأن أكبر مبلغ تم جمعه في يوم واحد كان 208 مليارات يورو، لضحايا موجات المد العاتية (تسونامي)، التي حدثت في المحيط الهندي 2004.