فلسطين تحتج على فصل موظفيها بإسرائيل

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واعتبرت الوزارة في بيان أن «هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة، بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، ويعد انتهاكا صارخا لها».وقالت: إن الحقوق التقاعدية للعمال الفلسطينيين، «هي حقوق فردية خالصة لهم، فيما إجراءات إسرائيل غير القانونية تستهدف تشجيع العمال على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية، وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر».
وأضافت، بأن «هذا الإجراء يهدف إلى الإضرار بالعمال/ ويعد تفويتا للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية».
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ضرورة وقف كل إجراءات إسرائيل الأحادية «كخطوة مهمة لإعادة الاستقرار والهدوء».
وشدد عقب لقائه في رام الله القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، على ضرورة وجود أفق سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقالت محافظة القدس في السلطة الفلسطينية، إن عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس «تصعيد خطير وجريمة حرب باعتبارها تنفذ خلالها تهجيرا قسريا وتطهيرا عرقيا».
وحذرت محافظة القدس في بيان، من «عمليات عسكرة القدس، وانتشار الحواجز العشوائية التنكيلية، التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في المدينة».
العاملون الفلسطينيون في إسرائيل 2022
- 193 ألف عامل
- 29 ألفا في المستوطنات
- 58.6 حاصلون على تصاريح عمل
- 20.7 يعملون بلا تصاريح
- 20.7 يحملون الهوية الإسرائيلية
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