مشاهير التواصل يعلنون الإضراب في سجون الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعتقلون في سجون الحوثي إضرابهم عن الطعام جراء اعتقالهم.

وكشف معين المومري شقيق اليوتيوبر مصطفى المومري في مقطع مرئي، أن النشطاء الإعلاميين: (المومري، أحمد حجر، أحمد علاو، حمود المصباحي)، أعلنوا خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بدء إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الاعتقال التعسفي، حتى رفع الظلم عنهم وإنصافهم.

وأوضح، أن قاضي المحكمة رد عليهم بقوله: «موتوا، حتى الآن لا يهمني هذا الأمر إطلاقا».

واتهم المومري وكيل النيابة بالمحكمة الجزائية بالتخبط والإفلاس والمماطلة الواضحة والتسويف، بهدف استمرار الاعتقال التعسفي للإعلاميين المعتقلين المحتجزين تعسفيا.

ونوه إلى «أنه للمرة الأولى أحد المحامين من طرف القيادي المدعو أبو حيدر جحاف، المتهم بنهب أراضي المواطنين، حضر جلسة المحاكمة بغرض مقاضاة شقيقه مصطفى المومري، وقد كان رد أخي عليه بالجلسة أنه مستعد أن أتحاسب على التشهير به، ولكن بعد محاسبة «أبو حيدر» على البسط على أراضي المواطنين».

وأكد نقلا عن حديث شقيقه خلال الجلسة، أنه تواصل مع أبوحيدر جحاف لأكثر من 3 أشهر في بعض مواضيع الأراضي، لكن دون جدوى، وقام بتقديم عدد من الشكاوى عليه لمكتب الرئاسة الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، ولم يجد تجاوبا، فاضطر لتناول قضية الأراضي عبر قناته على اليوتيوب، لإيصالها للمعنيين في قيادة الحوثيين، لعلها تجد آذانا صاغية، وترفع الظلم والتعسف عن المواطنين.

إلى ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على هدم منازل المواطنين، والاستيلاء عليها بقوة السلاح، وتشريد النساء والأطفال في محافظة الحديدة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماع فيديو يظهر نساء يقفن على ركام منازلهن المدمرة، يطالبن المنظمات الدولية والإنسانية بالوقوف معهم، ووقف الانتهاكات الحوثية بحقهن.

من جهة أخرى، نفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة، وتوعدت في بيان مشترك لوزارتي النقل والصناعة والتجارة، عقب المعلومات التي تحدثت عن دخول سفن إلى موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، ورفع التفتيش عنهان باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات.

وقالت: «ننبه الإخوة التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة، وإن الإشاعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون، وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية، وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة».

وحذر البيان من الانجرار وراء إشاعات الجماعة الحوثية، الهادفة إلى التملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية، وصولا إلى الإدراج بالقائمة السوداء.

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