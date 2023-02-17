شكرا لقرائتكم خبر لبنانيون يصرخون: تحويشة العمر ضاعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتج ناشطون لبنانيون أمام عدد من المصارف في بيروت، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار، وامتناع المصارف عن تسليم المودعين ودائعهم.

وأقدم العشرات من اللبنانيين، بالاشتراك مع جمعية صرخة المودعين، على إشعال الإطارات أمام مصارف «بي بي ايه سي» وعودة وفرنسبنك في بيروت، رغم أن المصارف مغلقة للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على تعاطي القضاء مع أصحابها.

وأطلق الناشطون دعوات للبنانيين للنزول إلى الشارع، بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وبلوغه 80 ألف ليرة لبنانية، وقال بعضهم أن تحويشة عمره ضاعت، بسبب الفساد الذي يستشري في البلاد.

وقام الناشطون بتكسير زجاج واجهات عدد من المصارف، لكن عناصر مكافحة الشغب أبعدتهم ومنعتهم من الاقتراب من المصارف، وأعلن المحتجون أنهم سيتوجهون إلى بيوت أصحاب المصارف، احتجاجا على امتناع المصارف عن إعطاء الناس أموالها.

يذكر، أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية منذ 2019، أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين.

على صعيد آخر، لقي 3 عسكريين و3 مطلوبين حتفهم، خلال عملية دهم نفذها عناصر الجيش اللبناني لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات، في بلدة حورتعلا في البقاع شرقي لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن» عمليات دهم لمنازل مطلوبين بتجارة المخدرات تنفذها وحدة من الجيش، ودورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا - البقاع.

وقد تعرض العناصر لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى وقوع إصابات من الجانبين».

وأشار الجيش في بيان منفصل، إلى «استشهاد 3 عسكريين ومقتل 3 مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا - البقاع».