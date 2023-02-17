ضربات جوية تسقط داعشيين في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس مقتل عنصرين من داعش بضربات جوية استهدفت أوكار التنظيم في محافظة ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد).

وقالت خلية الإعلام في بيان، إن قيادة عمليات ديالى شرعت بتنفيذ واجب تفتيش أماكن الضربات الجوية، التي تم تنفيذها على أوكار عصابات داعش، وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين، أحدهما قيادي خطر، في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وأشارت إلى ضبط أسلحة وعتاد ومعدات، وتدمير مستودع للأرزاق، وكهوف وأنفاق لعناصر عصابات داعش الإرهابية.