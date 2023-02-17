الناتو يُؤكد إمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا في الحرب

ياسر رشاد - القاهرة -

لم يتوقع أحد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستتحول إلى حرب شائعة وشاملة مع اقتراب دخولها العام الثاني، فالحرب التي بدأت بعملية عسكرية خاصة يوم 24 فبراير 2022، أصبحت الآن مواجهة حقيقية على ساحة الأرض الأوكرانية بين القوات الروسية مع حلف الناتو الداعم الرئيسي للجيش الأوكراني، وفي هذا السياق، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن استمرار الدعم العسكري لكييف "هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام طويل الأمد في أوكرانيا".

ووفقًا لـ "تاس" الروسية، عبّر ستولتنبرج عن هذا الرأي اليوم الجمعة للصحفيين، على هامش "مؤتمر ميونخ للأمن"، مُصرحًا بأن النزاع "سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات"، مُبينًا أن "نتائجه ستعتمد" على الوضع في ساحة المعركة كما يزعم.

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وأضاف: "لذلك، الآن الدعم العسكري (لكييف) هو السبيل الوحيد لضمان

تحقيق سلام طويل الأمد وعادل."

وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان كييف "النصر"، قال: "نعم، هذا هو سبب دعمنا لها (أوكرانيا)."

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم "الناتو" يوم الأحد، أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت للاختراق إثر هجوم إلكتروني.

وأشار ممثل الناتو إلى أن خبراء الإنترنت في الحلف يُشاركون بنشاط فيما حدث، يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان إعلان وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تعرض موقعها بنسخه مُتعددة اللغات لسلسلة من الهجمات السيبرانية، مصدرها الجغرافي إسرائيل والمغرب وبعض المناطق في أوروبا.