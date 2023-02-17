فرق الإنقاذ تنتشل رجلًا قضى 278 ساعة تحت الأنقاض

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الزلزال المُدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، والذي دُفن تحت أنقاضه الكثيرين، وأصاب وشرّد مئات الآلاف، موجة عالمية من الذعر والخوف من مصير مشابه قد يضرب أي جزء من الكرة الأرضية، وفي هذا السياق، أنقذت السلطات التركية شخصًا في الأربعينيات من عمره في هاتاي جنوبي البلاد، وذلك بعد قضائه 278 ساعة تحت الركام جراء الزلزال.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، تستمر عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض، وذلك مع تضاؤل فُرص وجود أحياء بعد مضي 12 يومًا على حدوث الزلزال المُدمر في البلدين الذي خلّف آلاف الأشخاص والكثير من المُصابين.

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ويوم أمس الخميس، انتشلت فرق الإغاثة امرأة تركية على قيد الحياة من تحت الأنقاض في ولاية كهرمان مرعش وذلك بعد مُضي 257 ساعة (11 يومًا) على كارثة الزلزال.

يُذكر أنه في 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مُزدوج جنوب تركيا

وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأظهرت الصور القادمة من تركيا وسوريا، مآسي دامية، وسط توقعات بأن تتفاقم حصيلة الضحايا، خلال الساعات والأيام القادمة، ومن بين الصورة المؤثرة، أناس ناجون في تركيا يذرفون الدموع وهم ينظرون إلى بيوتهم التي صارت أنقاضًا بعد انهارت على رؤوس من يسكنونها، أو حاصرتهم في انتظار أن يأتي من ينتشلهم، ولم يستطع عمال الإنقاذ أنفسهم أن يُقاوموا شدة المأساة ووقعها على النفس، فبدأ عمال إنقاذ وهم يذرفون الدموع، أمام هول ما يرون.