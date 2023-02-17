زيلينسكي يكشف عن المساعدات الجديدة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وعدم التوصل حتى الآن إلى حل يتوقف بموجبه هذا الغزو، يتواصل الدعم الغربي لكييف لوجستيًا واقتصاديًا وسياسيًا مُنذ اليوم الأول، وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك وألمانيا، تستعد لنقل حوالي 100 دبابة ليوبارد إلى بلاده.

ووفقًا لـ "نوفوستي"، أضاف فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مُشترك عقده مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في كييف، لا ينبغي أن تكون هناك محرمات عندما يتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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وتابع زيلينسكي: "لدينا تفاهم مُشترك مع هولندا بأنه لا يُمكن أن يكون هناك محرمات فيما يتعلق بتوريد ودعم جيشنا وأوكرانيا بالأسلحة".

وعقد زيلينسكي اجتماعًا مع روته في كييف اليوم الجمعة، حيث ناقش الطرفان المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ودعت السُلطات الأوكرانية الشركاء الغربيين مرارًا لتزويدها بطائرات مُقاتلة.

وقال روته إنه غير مُستعد بعد لمناقشة "تحالف الطيران" مع زيلينسكي بالتفصيل.