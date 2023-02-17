الجزائر تدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة -

تعددت المواقف العربية والإسلامية تجاه الاستعمار الفرنسي للجزائر وكان من أكثر المواقف قوة وتعاظم وتأثيرا موقف الشعبي الليبي، وأن ليبيا كانت السند الدائم للجزائر، وفي هذا الإطار، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى "تكاتف الجهود الإفريقية والدولية، على الأرض من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الأطراف الليبية" واحترام سيادتها.

وجاء في كلمة الرئيس الجزائري التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان: "رغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية، في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن".

اقرأ أيضًا.. الهزات الأرضية تتواصل وتضرب الجزائر

كما رحب تبون بالحركية الجديدة مؤخرا، لتفعيل مسار

الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الإخوة الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات.

وجدد الدعوة للأطراف الخارجية، لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، مشددا على أهمية "توحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا".

وفي ذات السياق، أكد مجددا استعداد بلاده "للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية".