ألمانيا تُحاول ضمان عدم اندلاع حرب بين روسيا والناتو

ياسر رشاد - القاهرة - تعمل ألمانيا، على خلق توازن بين دعم أوكرانيا عسكريا، وعدم اندلاع حرب مع روسيا، هكذا صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، قائلاً في كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن: "سنواصل دعم كييف بشكل شامل ومهما حدث، وعلينا الاستعداد لحرب طويلة في أوكرانيا".

وأضاف شولتس: "بوتين أدرك أنه لن يحقق طموحاته التوسعية، وستنتهي الحرب بانسحاب القوات الروسية".

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وتابع "لن ينجح بوتين، وأوكرانيا ستنتصر، والاتحاد الأوروبي أكثر وحدة و"الناتو" يتوسع".

وقال المستشار الألماني "يجب بناء القدرات الأوروبية المشتركة لتنمية قدراتنا الدفاعية".

وأردف "نزيد في الوقت الحالي من إنتاج الأسلحة والذخائر لتوفير الإمدادات لأوكرانيا".