هزة أرضية قوية جديدة تضرب تركيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت تركيا، هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر وسط البلاد، وتُواصل الأقمار الاصطناعية رصد الأرض وتقييم الأضرار الهائلة التي لحقت بأنقرة، بسبب سلسلة الزلازل المُدمرة التي ضربتها يوم 6 فبراير.

جاء ذلك في خبر عاجل ذكرته سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة.

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تغيَّرت حياة ملايين الأتراك إلى الأبد بعد الزلزال الذي ضربها يوم الإثنين، وامتد لمئات الأميال، ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين، وفي هذا الإطار، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الزلزال الذي ضرب المناطق الجنوبية من البلاد بأنه أقوى وأكثر تدميرًا بثلاثة أضعاف من زلزال عام 1999 المحفور في ذاكرة

أنقرة.

وفقًا لـ وكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارته مُخيمًا للمُتضررين من الزلزال بمنطقة قايا بنار صلاح الدين الأيوبي بولاية ديار بكر، أشار إلى أن الزلزال تسبب في دمار على مساحة 500 كيلومتر وشعر به السكان على مساحة ألف كيلومتر.

كما أعلن أردوغان تخصيص المساكن الجامعية كافة للمُتضررين من الزلزال والانتقال إلى نظام التعليم عن بُعد في الجامعات حتى الصيف المقبل.