مظاهرات جديدة في كردستان ضد السلطات الحاكمة

ياسر رشاد - القاهرة - خرج المحتجون في محافظة كردستان غرب إيران، اليوم، عقب صلاة الجمعة، لتجديد مظاهراتهم ضد السلطات الحاكمة، رافعين هتافات : "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور"في إشارة إلى المرشد علي خامنئي".

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر اليوم الجمعة

هتافات ضد السلطة

وأيضًا شهدت مدينة زاهدان عاصمة بلوشستان، احتجاجات، مثل مدينة سنندج عاصمة كردستان، ورفع المتظاهرون هناك لافتات وهتافات ضد السلطة.

خطبة الجمعة بمسجد مكي في زاهدان

وفي خطبة الجمعة بمسجد مكي في زاهدان، قارن أحد أبرز رجال الدين السنة في البلاد، والزعيم الروحي للشعب البلوشي، مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، الناقد الدائم لـ "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، الوضع الحالي في البلاد، بـ "يوم القيامة"، داعياً إلى إجراء استفتاء لتحديد نوع الحكم في البلاد.

كما لمح في جزء آخر من خطبته إلى خامنئي، قائلا: "لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه معين من قبل الله ليحكم"، مؤكدًا أن الحاكم هو من يحدده الشعب الذي لديه الحق في تقرير مصيره بيده.

مظاهرات في مناطق متفرقة

وكانت طهران ومناطق أخرى منها

كرج وأصفهان وقزوين ورشت وأراك ومشهد وسنندج وغيرها شهدت ليل أمس احتجاجات، عقب هدوء نسبي وتباطؤ في حدتها خلال الأسابيع الماضية، حيث ردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط "الجمهورية الإسلامية".

وتزامنت تلك المسيرات التي استمرت حتى الليل مع مرور 40 يوما على إعدام اثنين من المحتجين شنقاً الشهر الماضي، وهما محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني.

وفاة الشابة الكردية الإيرانية

يشار إلى أن الاحتجاجات التي تفجرت في سبتمبر الماضي إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة انتهاك القواعد الصارمة لملابس النساء، شكلت أحد أقوى التحديات التي واجهتها طهران منذ ثورة 1979.

لمزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــا.