أبو الغيط يتوجه لأديس أبابا للمشاركة في الدورة (٣٦) للقمة الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - توجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية صباح اليوم الجمعة ١٧ الجاري الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا وذلك للمشاركة في اعمال الدورة (٣٦) للقمة الأفريقية التي ستعقد يومي ١٨و١٩ فبراير ٢٠٢٣ تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

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وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أنه من المقرر أن يلقي ابو الغيط كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للقمة تتناول مواقف الجامعة العربية لعدد من القضايا المشتركة ذات الاولوية للجانبين العربي والأفريقي، وكذا التأكيد على اهمية العلاقة

المؤسسية المتجذرة بين الجامعة العربية والإتحاد الافريقي.

واضاف المتحدث أن هذه المشاركة تأتي تلبية لدعوة السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وهو تقليد متبع في القمم العربية والافريقية حيث تدعو كل منظمة نظيرتها لمخاطبة القمة السنوية، وذلك في اطار السعي لتطوير التعاون والتواصل بين الجامعة والاتحاد بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية والافريقية.

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