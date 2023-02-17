شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية ضخمة بين تشيلسي وأتليتكو مدريد فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن وجود رغبة قوية من مسئولي تشيلسي لحسم شراء النجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتليتكو مدريد، والمعار إلى البلوز حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أنه فى هذا الإطار عرض مسئولي تشيلسي ضم فيليكس بشكل نهائي، مقابل الإستغناء عن مايسون ماونت نجم الفريق، الشئ الذي نال على إعجاب مسئولي الروخي بلانكوس.

ووضع مسئولي أتليتكو مدريد شروطا خاصة للموافقة على عرض تشيلسي الأخير، أهمها دفع مقابل مادي ضخم من اجل جواو بجانب ماونت، وبحث إمكانية دخول النجم المغربي حكيم زياش ضمن هذه الصفقة.

وتبدو أن الامور قريبة بين مسئولي الفريقين، خاصة أن الفريق اللندني لا يرحب بإستمرار زياش وماونت ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل، بجانب أن مسئولي الأتليتك يريدون الإبتعاد عن الأزمات التى قد يحدثها فيليكس حال عودته إلى الفريق فى نهاية الموسم..



بوتر يصر على التعاقد مع فيليكس

وأكد المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، لمسئولي تشليسي الإنجليزي، عن رغبتهالقوية فى بقاء فيليكس ضمن صفوف فريقه بشكل نهائي فى الفترة القادمة، ضمن خطة الفريق فى تكوين فريق قوي قادرا على حصد البطولات بداية من الموسم المقبل.

ووعد مسئولي تشيلسي بإنهاء التفاوض مع فيليكس خلال المرحلة القادمة، فى ظل ترحيب اللاعب الشديد بالبقاء داخل صفوف البلوز، وعدم العودة مجددا إلى أتليتكو تحت القيادة الفنية لمدربه الأرجنتيني سيميوني.