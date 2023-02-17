انت الان تتابع خبر أكثر من 19 مليون مكالمة.. مؤشرات إحصائية للاتصالات خلال الزيارة الرجبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنه "في إطار خططها الاستباقية فقد شكلت الهيئة غرفة عمليات مشتركة ضمت الكوادر الفنية والهندسية للهيئة وشركات الهاتف النقال وأخذت على عاتقها رصد عمل الشبكات الهاتفية النقالة في مدينة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن التواصل مع الفرق الفنية في المحافظات العراقية التي شهدت احياء هذه المناسبة".وأشارت إلى "العمل عبر غرفة العمليات على تعزيز كفاءة شبكات الهاتف النقال والحد من التداخلات الضارة على الترددات اللاسلكية ورصدها عبر أجهزة متطورة فضلاً عن حل جميع الاختناقات الحاصلة في الشبكة بصورة آنية".

ووفقاً للبيانات التي تم تسجيلها بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي في مدينة الكاظمية المقدسة فقد "تم اجراء 19،7 مليون مكالمة، و7،8 مليون رسالة SMS فضلا عن تداول 472،9 تيرا بايت من البيانات عبر شبكات الهاتف النقال".

وأتم البيان، أن الهيئة "ستعمل على دراسة وتقييم جميع الإشكالات التي تم رصدها والآليات الكفيلة بتجاوزها لضمان عمل شبكات الهاتفية بكفاءة أفضل في المناسبات المقبلة".