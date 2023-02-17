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"الناتو": النزاع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، على هامش "مؤتمر ميونخ للأمن": "ان النزاع "سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات"، مبينا أن "نتائجه ستعتمد" على الوضع في ساحة المعركة".

وأضاف: "لذلك، الآن الدعم العسكري (لكييف) هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق سلام طويل الأمد وعادل."


وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان كييف "النصر"، قال: "نعم، هذا هو سبب دعمنا لها (أوكرانيا)".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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