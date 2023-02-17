انت الان تتابع خبر "الناتو": النزاع في أوكرانيا سينتهي على طاولة المفاوضات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، على هامش "مؤتمر ميونخ للأمن": "ان النزاع "سينتهي على الأرجح على طاولة المفاوضات"، مبينا أن "نتائجه ستعتمد" على الوضع في ساحة المعركة".

وأضاف: "لذلك، الآن الدعم العسكري (لكييف) هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق سلام طويل الأمد وعادل."



وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان كييف "النصر"، قال: "نعم، هذا هو سبب دعمنا لها (أوكرانيا)".