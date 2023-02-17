16 متورطا في التخريب بالبحرين

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ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الداخلية، تأكيده القبض على المتورطين في تلك الأعمال، في إطار جهودها المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام، وتعزيز السلامة العامة.وأشارت إلى أن القبض على المتهمين جرى خلال الأيام الأخيرة، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
ولفتت إلى أن أعمال البحث والتحري دلت على أن هذه الجرائم كانت تدعو إليها وتحرض عليها أفراد ومنظمات، سبق تصنيفها كيانات إرهابية.
وشددت الداخلية البحرينية على أنه لا تهاون في التصدي، وبموجب القانون، لأي ممارسات أو أفعال تؤثر بالسلب على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
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