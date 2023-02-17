شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "سياحة النواب" يتفقد ميناء شرم الشيخ.. ويدعو لتسهيل الإجراءات لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، ظهر اليوم، ميناء شرم الشيخ البحرى، حيث أجرت اللجنة جولة تفقدية بصالاتى الوصول والسفر للوقوف علي آخر التطورات التي شهدتها الميناء ورصد أى سلبيات موجودة.

واستمع وفد اللجنة لعرض أيمن يوسف مدير الميناء حول آليات العمل ومعدلات الوصول وطبيعة ونوعية الرحلات الموجودة.

وطالبت النائبة نورا على بضرورة وضع تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير سيارات لنقل الوافدين على الميناء لداخل المدينة.

ويأتي ذلك في ثالث أيام الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة برئاسة النائبة نورا علي، لمحافظة جنوب سيناء.

ويضم الوفد كل من النائبة نورا على رئيسية اللجنة، وأحمد الطيبى وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم السبت القادم يلتقى خلالها أعضاء اللجنة محافظ جنوب سيناء والمسؤولين والمستثمرين السياحيين.



ميناء شرم الشيخ



جانب من تفقد وفد اللجنة للميناء



وفد اللجنة