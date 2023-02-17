شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في القاع.. محمد صلاح ونونيز يصدمان الجميع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فترة قاسية جدًا حيث تذبذب مستواه بشكل ملحوظ للغاية وأصبح في المراكز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة من خلال 9 انتصارات حققها و5 تعادلات سقط فيها و7 خسائر تلقاها.

محمد صلاح ونونيز يتألقان

في الوقت نفسه استطاع الثنائي المتمثل في المصري محمد صلاح والأوروجواياني داروين نونيز أن يسجلوا إحصائية مختلفة مع ليفربول.

ووفقًا لما نشره موقع "ذا أتلتيك" فإن محمد صلاح وداروين نونيز هما الأكثر إنتاجية في الدوري الإنجليزي عن غيرهم من اللاعبين ويعود ذلك إلى طبيعة الإنسجام بينهما عن أي ثنائي آخر في البريميرليج.

ونجح نونيز في صناعة هدف الفرعون المصري الأول أمام ايفرتون والثنائي يقومان بخلق فرص لبعضهما كل 52 دقيقة وهو مالم يحدث من قبل.

وسجل نونيز 10 أهداف هذا الموسم منهم 4 أهداف صنعهم محمد صلاح وهو مايؤكد صحة حديث تأقلمهم مع بعضهما البعض.

ووصل نونيز إلى ليفربول خلال الصيف الماضي من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي بينما يلعب محمد صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017.