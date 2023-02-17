انت الان تتابع خبر تركيا تعلن احتجاز 152 شخصاً بتهمة النهب في منطقة الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت القناة عن وزارة العدل التركية أنه "فيما يتعلق بـ 319 حادثا بدأت عمليات تفتيش لـ 243 شخصا وبعد إجراء فعاليات التحقيق تم احتجاز 152 شخصا".

وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

