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تركيا تعلن احتجاز 152 شخصاً بتهمة النهب في منطقة الزلزال

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بغداد - ياسين صفوان - ونقلت القناة عن وزارة العدل التركية أنه "فيما يتعلق بـ 319 حادثا بدأت عمليات تفتيش لـ 243 شخصا وبعد إجراء فعاليات التحقيق تم احتجاز 152 شخصا".

وفي 6 شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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