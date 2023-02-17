انت الان تتابع خبر النصر السعودي يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هناك محاولات أندية من الدوري الأمريكي للتعاقد مع بوسكيتس منذ أشهر خاصة إنتر ميامى.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق تقديم نادى النصر عرضا رسميا للتعاقد مع بوسكيتس لاعب برشلونة، بلغت قيمته 18 مليون يورو، لمدة عامين.



وقال فابريزيو رومانو بحسابه الشخصى عبر "تويتر"، إن "هناك محاولات أندية من الدوري الأمريكي للتعاقد مع بوسكيتس منذ أشهر خاصة إنتر ميامى".

وأضاف: "على بوسكيتس أن يقرر ما إذا كان يريد البقاء والاستمرار في برشلونة أو تجربة فصل جديد في بلد آخر".

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن "بوستكس محبط من رئيس برشلونة لابورتا لعدم تقديم عرض للتجديد معه، وأنه قرر النظر في العروض المقدمة له من الدوري السعودي والأمريكي، في ظل عدم اتخاذ برشلونة الإسباني خطوة تجاهه".

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة فى نهاية يونيو المقبل، وحتى الآن ولم يجدد عقده مع النادي الإسباني رغم رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في استمراره مع الفريق.

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن الهلال أيضا قد دخل في منافسة مع النصر للتعاقد مع الإسباني بوسكيتس لاعب برشلونة خلال الموسم المقبل.

بدأ سيرجيو بوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما، مسيرته الاحترافية مع نادى نادى برشلونة منذ 2007، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني نحو 5 مليون يورو.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد والشباب المتصدرين.

