انت الان تتابع خبر زلزال قوي يضرب إندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا، في حين كان مركز الزلزال على بعد 543 كيلومترا جنوب شرقي أمبون عاصمة إقليم مالوكو.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات من جراء الزلزال.



وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى "حزام النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليا جدا، حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.