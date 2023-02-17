رئيس "الشيوخ" يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج جاء فيها:

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعده، يطيب لي أن أتقدم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه عرج به الي السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، في رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم.

ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل، أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يعم الخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى أعواما مديدة عليكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم.