شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى وكيان شباب مصر يجريان المقابلات الشخصية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر بكافة محافظات الجمهورية ، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي أشار إلى أهمية التطوع ومن منطلق "التطوع مسؤولية وطنية"، والسعى إلى تدريب القدرة الشبابية، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي، وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام.

وشهد اليوم توافد عدد كبير من المتقدمين، بكافة نقاط التمركز للمقابلات، والتي حققت الانتشار الجغرافي بالجمهورية، من أجل الوصول إلى كافة الراغبين في الانضمام التحالف والكيان ، باختلاف شخصياتهم وقدراتهم، وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر ، على تدعيم عملية اختيار المتقدمين للكيان، من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل في أحد الموضوعات الآتية: "حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية - مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية - إعلام الجيل الخامس وسبل التأثير على بناء الشخصية المصرية - تطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث- الشباب المصري خارطة عمل ما بعد التمكين"، وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين، لوضع بصمتهم في العمل التطوعي.



المقابلات الشخصية



التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى



مقابلات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وكيان شباب مصر



مقابلات التحالف الوطنى وكيان شباب مصربالشباب المتقدم



جانب من المقابلات الشخصية اليوم



على هامش المقابلات الشخصية اليوم



جانب من مقابلات التحالف والكيان اليوم مع عدد من الشباب المتقدم