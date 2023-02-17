"سياحة النواب" تلتقى مستثمرى دهب لبحث آليات زيادة التدفق السياحى لمصر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، لقاءً مع المستثمرين ورجال الأعمال بمدينة دهب.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التى تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، لبحث آليات زيادة التدفق السياحى لمصر.

وأوضحت نورا على، أن اللقاء يأتى بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن المشاكل والعقبات التى تواجههم، وكذلك لزيادة استثماراتهم بالقطاع.

وتحدث المستثمرين عن مشاكلهم وتاتى تمحورت حول تأخر تقنين الأراضى والفوايد الكثيرة المستحقة عليهم لصالح الدولة، وكذلك تأخر إطلاق حملات التسويق.

كما طالب المستثمرين بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام أو عامين لتمكين المستثمرين من النهوض بالفنادق وبناء غرف جديدة والعمل على جذب أسواق جديدة.

وأوضحت النائبة نورا على، أنه سيتم فتح قضية تقنين الأراضى مساء اليوم مع المحافظ وبحث أسباب التأخير، بالإضافة إلى إعداد مجموعة توصيات سيتم مخاطبة الحكومة بها.