غضب لا يهدأ.. إيران تشهد احتجاجات جديدة ضد خامنئي

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت الاحتجاجات في شوارع إيران، عقب صلاة الجمعة، وسط هتافات مناهضة للحكومة ورفع عشرات الآلاف في محافظة كردستان غرب البلاد لافتات تندد بالنظام الإيراني.

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وتشهد إيران منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، في 16 سبتمبر 2022، تعذيبًا على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

ورفع المتظاهرون في مدينة سنندج عاصمة كردستان هتافات "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور"في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

كما شهدت مدينة زاهدان عاصمة بلوشستان، أيضاً احتجاجات، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

فيما قارن أحد أبرز رجال الدين السنة في البلاد، والزعيم الروحي للشعب البلوشي، مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، الناقد الدائم لـ "نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، الوضع الحالي في البلاد، بـ "يوم القيامة" في خطبته بعد صلاة الجمعة بمسجد مكي في زاهدان، داعياً إلى إجراء استفتاء لتحديد نوع الحكم في البلاد.

كما لمح في جزء آخر من خطبته إلى خامنئي، قائلا "لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه معين من قبل الله ليحكم". وأكد أن الحاكم هو من يحدده الشعب الذي لديه

الحق في تقرير مصيره بيده.

وكانت طهران ومناطق أخرى منها كرج وأصفهان وقزوين ورشت وأراك ومشهد وسنندج وغيرها شهدت ليل أمس احتجاجات، عقب هدوء نسبي وتباطؤ في حدتها خلال الأسابيع الماضية، حيث ردد المشاركون هتافات تطالب بإسقاط "الجمهورية الإسلامية".

وتزامنت تلك المسيرات التي استمرت حتى الليل مع مرور 40 يوما على إعدام اثنين من المحتجين شنقاً الشهر الماضي، وهما محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني.

يشار إلى أن الاحتجاجات التي تفجرت في سبتمبر الماضي، شكلت أحد أقوى التحديات التي واجهتها طهران منذ ثورة 1979.

إلا أنها تراجعت في الأسابيع الماضية، بعد أن تعرضت لقمع وحشي من قبل القوات الأمنية، واعتقال الآلاف، وتنفيذ عمليات الإعدام.

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