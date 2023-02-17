إسرائيل: كل الوسائل مطروحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، إن كل الوسائل الممكنة مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، تأكيدًا على أن إسرائيل ماضية قدمًا في منع طهران من الحصول على تلك الأسلحة.

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ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف نشر إيران لأسلحة متطورة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

إلى ذلك، شدد على أن "إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة" وتابع "من روسيا البيضاء في شرق أوروبا إلى فنزويلا في أميركا الجنوبية، رأينا طهران تسلم طائرات بدون طيار يصل مداها إلى ألف كيلومتر".

وأشار غالانت إلى أن كل ذلك يأتي على الرغم من أن حظر الصواريخ المفروض على إيران لا يزال مطبقًا، حيث سينتهي سريانه هذا العام، محذرًا من أن "الوقت ينفد".

كذلك، حث المجتمع الدولي على إيجاد

بديل فعال لهذا الحظر الذي شارف على الانتهاء، والتوصل إلى "آلية عملية للردع والعقاب".

وكانت إسرائيل كررت أكثر من مرة أنها لن تتوانى عن صد طهران، ومنعها من الحصول على أسلحة نووية. كما عارضت عبر حكوماتها المتعاقبة خلال الفترة الماضية، استئناف المفاوضات الغربية الإيرانية، بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

يشار إلى أن مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن كان انطلق بوقت سابق اليوم بدورته الـ59، على أن يمتد حتى 19 من الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن تتصدر مناقشاته الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن ملفات أخرى مثل أزمة الطاقة والعلاقات الأميركية الصينية وغيرها.

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