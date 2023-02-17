زيلينسكي يدعو لسرعة تسليم الأسلحة للتصدي لعدوان روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الدول الغربية لتسريع تسليم الأسلحة المتطورة للتصدي لعدوان روسيا الذي شنته على البلاد منذ فبراير الماضي.

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وخلال كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن أكد الرئيس الأوكراني، على إمكانية الانتصار على القوات الروسية بفضل الدعم المستمر للبلاد.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة لطائرات مقاتلة، وقال إن الوقت حان لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد على موافقة معظم الأوروبيون على انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي: "ليس هناك بديل لوحدتنا".

وحذر زيلينسكي من أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، ولكن الكرملين ممكن أن يكسر أمن الجميع، مؤكدًا أن لا أحد يريد أن تجرب منطقة الشرق الأوسط المرارة.

وقال الرئيس الأوكراني إن المسيرات الإيرانية موجودة في سماء أوكرانيا وكانت نتائج وجودها كارثية.

كما اتهم روسيا بمواصلة تهريب نفطها إلى الخارج وبيعه، مضيفًا أن موسكو تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وتعهد زيلينسكي بالانتصار على بوتين وكل من هم مثله في العالم، قائلًا إن الحرية لا يمكن المساومة عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين، رفض أوكرانيا لعقد محادثات السلام مع روسيا قبل انسحاب قواتها من البلاد.

وكتب ميخايلو بودولياك، المستشار السياسي

للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر تويتر إنه كي لا يلحق الخزي بالسياسة العالمية والأمن العالمي الحقيقي "لا بد أن تنتهي الحرب بانتصار أوكرانيا".

وأضاف: "يمكن أن تبدأ المفاوضات حينما تسحب روسيا قواتها من أراضي أوكرانيا، الخيارات الأخرى لا تفعل شيئا إلا منح روسيا الوقت لإعادة تجميع قواتها واستئناف الأعمال القتالية في أي لحظة".

ومن بين كبار المسؤولين الذين سيحضرون مؤتمر ميونيخ للأمن: المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس.

وتقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول في 24 فبراير الجاري، وسط استمرار الجيش الروسي في محاولة فرض سيطرته على الأراضي الأوكرانية، كما تستمر أوكرانيا في المقاومة بدعم مادي وعسكري من الغرب.

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