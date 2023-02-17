الإمارات ترسل 91 طائرة مساعدات إلى تركيا وسوريا منذ بدء الكارثة

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا بعد أن ضربهم زلزال مدمر أودى بحياة الآلاف، وفي إطار ذلك، أرسلت الإمارات طائرات محملة بالمساعدات لإغاثة المتضررين من الزلزال وصل عددها إلى 91 منذ بدء الكارثة.

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ولفتت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إلى أن عملية "الفارس الشهم 2" متواصلة لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال.

وأشارت إلى أنه تم ارسال إجمالي 91 طائرة شحن محملة بالمساعدات إلى تركيا وسوريا حتى الآن.

ولفتت إلى أن اجمالي المساعدات الإغاثية للبلدين بلغ ألفين و549 طنا.

وأمس الخميس، قالت وكالة الأنباء الإماراتية: "بلغ عدد الرحلات إلى سوريا 44 طائرة وكذلك 34 إلى تركيا ليصبح عدد الرحلات 78 تحمل على متنها 2107 أطنان من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء حتى الآن".

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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