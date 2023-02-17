زلزال يدمر 60 منزلًا سكنيًا و15 مدرسة في الفلبين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم الجمعة، عن الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 6.1 درجة يوم الأربعاء الماضي، قائلة إنه تم تدمير 61 منزلا سكنيا و15 مدرسة و6 مبان أخرى.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن ممثل لدائرة الدفاع المدني لمنطقة بيكول أن منازل تضررت في مدن باتوان وسان فرناندو وبالاناس، كما تضررت مدارس ومعداتها بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأثاث في مدينتي أوسون وباتوان، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الكارثة الطبيعية ضربت مناطق وسط الفلبين. وأضافت أنه لا يوجد هناك أي معلومات حول وقوع إصابات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن السلطات المحلية حذرت من احتمال وقوع هزات أرضية جديدة.

وتدخل الفلبين ما يسمى بـ "حلقة النار" في المحيط الهادئ. يحيط شريط للبراكين والصدوع التكتونية بطول 40 ألف كيلومتر بالمحيط الهادئ، ويمتد هذا الشريط على طول سواحل أمريكا الجنوبية والشمالية حتى الجزء الجنوبي من ألاسكا ثم يتجه نحو اليابان والفلبين وإندونيسيا وينتهي في منطقة جزيرة غينيا الجديدة ونيوزيلندا والجزء الجنوبي الغربي من أوقيانوسيا. يقع نحو 90% من أصل حوالي 1500 بركان معروف على كوكب الأرض في "حلقة النار" بالذات. ويقع هناك 90% من جميع الزلازل.

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