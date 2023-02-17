شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوجه صدمة كبرى لجماهير ليفربول قبل مواجهة نيوكاسل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره نيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره نيوكاسل، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: نفس التشكيلة التي كانت موجودة يوم الإثنين الماضي ضد إيفرتون، إبراهيما كوناتيولويس دياز لم يعودا بعد، مع استمرار غياب تياجو ألكانتارا.

وعلق عن روبرتو فيرمينو وديوجو جوتا: لقد كان أمرًا مهمًا لكنهما يحتاجان إلى الوقت، حاولنا السماح لهما ببضع دقائق في أقرب وقتممكن، مهما فعلت في التدريبات، فإن أول 10-15 دقيقة من المباراة تشعر وكأنها تعذيب.

وعن مواجهة نيوكاسل: مباراة ضخمة، علينا مطاردة الجميع، نيوكاسل أفضل دفاع في الدوري، خسر مرة واحدة وكانت ضدنا، فريق ثابتللغاية، ملعبهم دائمًا مكانًا صعبًا، أما نحن يمكننا البناء على ما قدمناه يوم الإثنين.

وتابع: إيدي هاو يقوم بعمل استثنائي للغاية، الإمكانيات المالية التي ستتاح لهم في المستقبل، هي استثنائية ولكن نجاحهم ليس بسبب ذلك،لقد بنوا على الفريق الذي كان لديهم، أنا دائما أحب ألميرون والطريقة التي يلعبون بها الآن تناسبه، الاختلاف الوحيد بين الطريقة التي أدرنابها نحن ونيوكاسل أعمالنا حتى الآن هو من أين أتت الأموال.

وعن مصابي الفريق: أمس في التدريبات بدا فيرجيل فان دايك جاهزًا تمامًا، يمكن أن يبدأ مباراة الغد، كالفن رامزي سيغيب عن بقيةالموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وأتم: وصل كالفن إلى هنا وكان يعاني من مشكلة في الظهر لم أسمع بها من قبل، لم يكن يعاني من أي ألم ولكنه لم يستطع التدرب لفترة طويلة، لم يكن لديه أي فرصة- ثم عاد إلى فريق جديد- لم يتدرب لمدة أربعة أشهر- إنه موهبة رائعة، موهبة حقيقية حظيت بأسوأ بداية ممكنة.