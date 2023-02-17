شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا فى مأزق بسبب هذا اللاعب قبل مواجهة أستون فيلا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الغاني توماس بارتي، لاعب وسط أرسنال، لن يخوض مواجهة أستون فيلا القادمة،فى الجولة ال 24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها غدا السبت.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" فإن توماس بارتي أصيب في الفخذ ويعتقد أنها لن تكون خطرة لكنه قد يغيب عن مباراة أستون فيلا القادمة، مما سيجعل اللاعب يشارك فى المباريات المقبلة بصورة طبيعية.

حيث يحل نادي أرسنال فى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 2 وتسجيل 47 هدفًا وتلقي 21 هدف.



صدمة فى أرسنال قبل مواجهة أستون فيلا

وتعرض المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، لصدمة كبيرة قبل مواجهة أستون فيلا القادمة، خاصة أن غياب بارتي أثر على إيقاع الجانرز بصورة كبيرة فى مباراة السيتي الأخيرة، والتى أنتهت بتفوق السماوي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

كما أن الوضع الحالي لا يتحمل أي تعثر جديد، لا سيما بعد إشتعال المنافسة وفقد الصدارة بالجولة الماضية أمام السيتي، مما يحتم على الفريق العودة السريعة لإطار المنافسة، وإستعادة نغمة الإنتصارات.



موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا

ومن المقرر أن يلاقي نادي أرسنال نظيره أستون فيلا غدا السبت، ضمن منافسات الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.