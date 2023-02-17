انت الان تتابع خبر زيلينسكي: الكرملين جلب الدمار الى اوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيلينسكي في مداخلة عبر الفيديو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة: "نحن بحاجة إلى تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا ولا بديل لذلك"، مضيفاً أن "أوكرانيا بحاجة إلى طائرات مقاتلة في أسرع وقت".

كما أردف أن "الكرملين جلب الدمار إلى أوروبا، مؤكداً أن أوكرانيا يجب أن "تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو".



وتابع: "لا مساومة على تحرير كل أراضي أوكرانيا من الاحتلال الروسي"، لافتاً إلى أنه "يثق في قدرة بلاده على تحقيق النصر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيديه".

وقبل انطلاق المؤتمر، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن "الحرب في أوكرانيا تؤثر على أمن العالم لا القارة فقط".

كما قال إن "روسيا تعاني من خسائر كبيرة على الأرض، فيما أكد: "سنواصل تقديم أنظمة دفاع جوي متقدمة لأوكرانيا".

بدوره كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه "لا يمكن تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت حالياً".

