انت الان تتابع خبر الصحة تصدر توضيحاً بشأن إصابة الملازم "ليث الخيكاني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تم استقبال الجريح الملازم البطل ليث الخيكاني الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس ١٦ شباط ٢٠٢٣ وكان فاقداً للوعي مع اصابة مباشرة في الجمجمة وبعد اجراء المفراس تبين اصابته بشظايا متعددة سببت له تهتكاً في الدماغ وجروحا في جذع الدماغ مع نزف، وادخل المصاب على اثرها الى صالة العمليات الساعة الخامسة حيث تم اجراء العملية الجراحية من قبل فريق متخصص بجراحة الجملة العصبية مع مختصي التخدير، ونُقل المريض بعدها الى ردهة العناية المركزة ولايزال تحت المراقبة المشددة وحالته حرجه لحد اللحظة وتتم المتابعة المباشرة منذ وصوله من قبل السيد وزير الصحة وتؤكد وزارة الصحة بانها قامت بواجبها المهني وفقاً للاعراف الطبية المتعارف عليها.