انت الان تتابع خبر مفاجأة جديدة في قضية رشوة برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، التي نشرت البورفاكس الذي أرسله نيجريرا في 2018 إلى رئيس برشلونة وقتها، جوسيب ماريا بارتوميو، وتهديده بالكشف عن جميع المخالفات.

وأضافت الصحيفة "بعدما أوقف برشلونة دفعه للأموال من أجل الحصول على المشورة التحكيمية، أرسل نيجريرا تهديده إلى بارتوميو".



وجاء نص تهديد نيجريرا إلى بارتوميو "إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن جميع مخالفات النادي الكتالوني التي حدثت ستظهر دون اعتبار، لا أعتقد أن فضيحة أخرى ستفيد البارسا".

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مدفوعات برشلونة إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وصلت إلى 6 ملايين و659 ألفا و448 يورو، دون ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2001.

