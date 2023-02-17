شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المكسيك يكشف لرئيس خارجية النواب الاستثمارات المكسيكية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، الدبلوماسي خوسيه أوكتافيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت طيلة الست سنوات الماضية.

وعبر السفير عن سعادته لعمله كسفير لبلاده خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن مصر شهدت طوال هذه الفترة تطوراً كبيراً وإنجازات مذهلة، معبراً على أن مصر تسير على الطريق الصحيح، خاصة في مشروعات التنمية، كما نوه أن بلاده تعتبر أكبر شريك استثماري فى مصر لدول أمريكا اللاتينية، معبراً عن أن هناك المزيد من الاستثمارات الضخمة في القريب بالعاجل.

وأكد أنه جاء لتوديع مجلس النواب وتقديم الشكر على التعاون المستمر من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين

من جانبه عبر النائب كريم درويش أثناء اللقاء علي أهمية استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمكسيك وتطويرها في المجالات كافة، والبناء على الزخم والتقارب في وجهات النظر بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وفى نهاية اللقاء أكد السفير المكسيكي أن المتحف المصري الكبير يمثل هديه مصرية للإنسانية وباعثاً على الأمل والتفاؤل في المستقبل، ويعد شيئا إيجابيا وسط عالم يموج في الأزمات الدولية، موضحاً أنه سيجعل مصر في بؤرة الأحداث بمناسبة هذا العمل العالمي.











