شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة راكب تهريب كوكايين وحشيش بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب كمية من مستلزمات التليفون المحمول، كما تم ضبط راكب مصري بحوزته قطع حشيش وبذور ماريجوانا وكوكايين وسلاح أبيض، وضبط راكب مصري ثالث بحوزته شرائط مخدرة.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط السويسرية القادمة من زيورخ استوقف احمد عادل فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء عمارة مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفونات المحمولة، قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفي صادق و مصطفي حسن مأمورا الجمرك وبكري عزب رئيس القسم بادارة امن الجمرك بعد وجرد وتوصيف المضبوطات التي بلغت 370 وحدة.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، ونظرا لارتباك الراكب قام امير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر ومنهم قطعة مخفاه اسفل ساعة يد داخل علبتها ولفة بها بودرة الكوكايين ولفة اخري بها 11 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر ومطواة بها اثار تقطيع الحشيش افاد تقرير ادارة الحماية الوطنية بالمطار انه محظور حيازتها طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

والحالة الثالثة والاخيرة كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 59 قرصا من عقار الترامادول المخدر وزجاجتين بهما زيت مخدر وسيجارة الكترونية بها نفس الزيت المخدر.

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول وامر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وامر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين الثاني والثالث للنيابة المختصة