شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي لضم ماونت.. واللاعب يحسم موقفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى رغبة الدولي الإنجليزي ماسون ماونت، في الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية القادمة "يوليو 2023".

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي للحصول على ماونت.. واللاعب يحسم موقفه من الرحيل

وقرر ماونت ترك القلعة الزرقاء بعد العرض الأخير الذي قدمته إدارة تشيلسي لتجديد عقده، حيث شعر اللاعب بعدم التقدير وأن مجهوده لا يقدر في ظل وجوده في صفوف البلوز.

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب "ESPN"، فإن ليفربول ومانشستر سيتي يدخلان بقوة في سباق ضم الدولي الإنجليزي، في الصيف القادم.

وحسم اللاعب موقفه من الرحيل عن تشيلسي، متطلعًا على العديد من العروض المُقدمة له، على أن يحسم مستقبله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يضغط نادي ليفربول للحصول على ماونت، في ظل الفقر الهجومي الذي حل على صفوف الريدز منذ انطلاق الموسم الحالي 2022/2023.

عقد ماسون ماونت مع تشيلسي

وفي ذات السياق جدد الدولي الإنجليزي عقده مع تشيلسي في صيف 2019، ليستمر في صفوف البلوز حتى نهاية الموسم القادم 2023/2024.