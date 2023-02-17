انت الان تتابع خبر مدير الخطوط الجوية يُلزم بقطع تذاكر السفر بالدينار بدل الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة النقل في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المدير العام للشركة، أصدر توجيها ملزما الى جميع مكاتب ومراكز قطع التذاكر الخاصة بالشركة، ينص على التعامل بالدينار العراقي بدل الدولار الأمريكي، وبالسعر الرسمي الذي حددته إدارة البنك المركزي العراقي".ودعا حسين "جميع المسافرين الى التبليغ عبر الخط الساخن لوزارة النقل (5606)، وكذلك من خلال المواقع والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة والشركة، عن أي مخالفة ترتكبها مكاتب الشركة والوكلاء في هذا الصدد"، محذرا "المخالفين من المساءلة القانونية".

وأكد حسين، أن "قرار الشركة يأتي استنادا الى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، بإلزام جميع تشكيلات الوزارة، من بينها الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بالتعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك "دعماً للعملة الوطنية".

