انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني: قتل 3 عناصر من داعش في سلسلة جبال حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ثائراً للشهداء الأبرار، واستمرارا للنهج التعرضي، ووفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وجه صقور الجو الأبطال ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية، سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".وأضاف البيان، إن "القطعات الأمنية ستلاحق العناصر الإرهابية الجبانة ولن يكون لهم مكان في أرض العراق وستقتص من الإرهاب أينما كان".