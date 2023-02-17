انت الان تتابع خبر العراق وامريكا يبحثان العلاقات المشتركة وسبل توطيدها في مجالات عدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، صباح اليوم الجمعة، السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن".

وأضاف البيان، ان "اللقاء شهد بحث علاقات التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل توطيدها في مجالات عدة، كما تناول اللقاء جهود العراق المتواصلة في مكافحة الإرهاب والتطرّف، وتأكيد دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة الحالية، والمسار الذي تنتهجه في تنفيذ برنامجها الحكومي.