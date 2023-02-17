انت الان تتابع خبر "حالته مستقرة".. بيان حكومي: سيتم نقل الملازم أول ليث الخيكاني الى تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد المتابعة المستمرة من قبل وزير الدفاع، لحالة الجريح البطل الملازم أول ليث الخيكاني الذي تعرض للإصابة يوم أمس أثناء تنفيذه عملية بطولية ضد العناصر الإرهابية في الطارمية، تعلن وزارة الدفاع استحصال كافة الموافقات الرسمية على نقل الملازم أول البطل ليث الخيكاني، الى مستشفى كوان في تركيا لتلقي العلاج".وأشارت الى ان "عدم استقرار حالته الصحية أخرت في عملية نقله"، موكدة ان "الوزارة ستقوم باستكمال كافة الإجراءات لنقل الجريح البطل بعد استقرار حالته الصحية".

وشددت وزارة الدفاع، بحسب البيان، أن "وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش يتابعان الحالة الصحية للجريح البطل وبشكل مستمر".