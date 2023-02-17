انت الان تتابع خبر الامام الكاظم عليه السلام .. قضية يستذكرها الملايين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سابع الائمة الاطهار وعلم من اعلام اهل البيت الاخيار.. سيد سادات بني هاشم وأحد كبار العلماء الأجواد هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.. ولد في قرية يقال لها الأبواء بين مكة والمدينة..عاش في بيئة دينية تسودها القيم الإنسانية.. ومدرسة من مدارس الفضيلة والتقوى.. قيل فيه بانه العبد الصالح الحليم الكريم.. ومن أجل ابناء الامام الصادق شأناً وأعلاهم مكاناً وأفصحهم لساناً..اعتقل في العشرين من شوال من عام مئة وتسعة وسبعين للهجرة وهو يصلي في المسجد النبوي..أودع في سجن البصرة تحت اشراف رئيس سجنها عيسى بن أبي جعفر، ويبدو ان شخصية الامام القوية قد اثرت على مسؤول السجن ومن معه .. فكان لها اثر في قدرة العلماء الوصول اليه بشكل سري ورواية الحديث عنه.. ليأمر الحاكم بنقله إلى بغداد بعد ان قضى عاماً في البصرة ليتم اطلاق سراحه بعدها..

عاد الى السجن مرة اخرى بامر مباشر من الحاكم انذاك للاسباب نفسها وهي ابعاده عن السلطة..لتتوفاه المنية في العام مئة وثلاثة وثمانين عقب تسميمه بطريقة دس السم في التمر..ليصدم خبر وفاته الجميع ومنهم الشعراء الذين رثوه بابيات ابرزها:

من مبلغ الإسلام أن زعـيمه قد مات في سجن الرشيد سميما

فالغي بات بموته طرب الحشا وغـدا لمأتمه الرشاد مـقيما

ملقى على جســر الرصافة نعشه فيه الملائك أحدقت تعظيما